Илона Броневицкая закупила 21 тонну гречки и 30 килограммов чеснока

Певица Илона Броневицкая в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как она подготовилась к самоизоляции.

«Я закупила 21 тонну гречки. У меня есть некий объект, где работают люди. Там порядка 15 человек. Я их никуда не выпускаю. Береженого бог бережет. Еще купила 30 килограммов чеснока. Мне людей надо кормить». Илона Броневицкая

Рассказала звезда и о том, где находятся ее родные в этот непростой момент. «Стас сидит в квартире, бедный. Эдита у себя в доме. В жизни мамы на самом деле мало, что изменилось. Рядом с ней всегда есть люди. Я сказала ей: «Никого не выпускать». У них приезжает водитель и оставляет продукты под дверью. Они живут в прекрасном месте. Лес, природа, птицы», — заметила Илона Броневицкая.

Также исполнительница отметила, что на свой счет она не беспокоится. У нее есть определенная денежная подушка безопасности. Кроме того, она получает пенсию — 14 тысяч рублей, так что на жизнь ей хватает.