«Какая красивая!»: дочь Гузеевой харизматично станцевала индийский танец

Лариса Гузеева поделилась со своими подписчиками видеокадрами с дочерью Ольгой Бухаровой. На видео девушка предстает в разных образах, харизматично двигаясь под музыку.

Девушка с цветочным венком на голове станцевала в духе индийских актеров, безукоризненно переняв их характерную манеру. Ее нежный внешний вид и сходство со знаменитой матерью не остались без внимания публики.

«Какая красивая!» — восхитилась подруга Гузеевой, телеведущая и актриса Юлия Зимина.

Свой восторг также выразили артистки Алика Смехова и Елена Валюшкина.

«На маму в молодости похожа», «Какая она хорошенькая», «Ой, вообще, такая молодец!!! Огонь!!», «Здорово, дочь прекрасна, как и мама», «Дочь — красавица!!! И талантлива!!!» — отметились другие фолловеры.

Во втором ролике девушка уже предстала в виде феи. На сей раз Ольгину голову украшал серебристый месяц. Видео тоже произвело сильное впечатление на почитателей таланта Ларисы Гузеевой, один из фолловеров даже поинтересовался, не собирается ли наследница звезды податься в артистки. Однако ведущая «Давай поженимся!» заверила, что нет — девушка учится на филолога и профессию менять не планирует.