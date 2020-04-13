«С католической Пасхой!»: внучка Пугачевой похвасталась домашним куличом

Дочь Кристины Орбакайте, Клава Земцова, отметила в кругу семьи католическую Пасху. Кадрами праздничного вечера 8-летняя девочка поделилась в личном блоге.

Специально к христианскому празднику в семье Орбакайте и Земцова испекли домашний кулич. Им и порадовали близких. Клава отрезала себе кусочек и с удовольствием съела его с молоком.

«Христос Воскрес! С католической Пасхой!» — поздравила своих фолловеров внучка Пугачевой.

Отметим, что в семье Кристины Орбакайте католичкой является она сама и ее дочь Клава. Старший сын Никита Пресняков принял православие, а средний, Дени Байдасаров, — ислам.

В настоящее время Орбакайте в компании с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и дочкой Клавдией соблюдает режим самоизоляции. Артистка не раз показывала своим поклонникам в Сети, как она сама и ее супруг занимаются дома кулинарией. Так что, вполне возможно, что кулич – дело рук певицы.