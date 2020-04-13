«До сих пор пахнет»: Бузова в леопардовом белье искупалась в ванне с «Дошираком»

Ольга Бузова во время самоизоляции развлекается онлайн-баттлом с YouTube-блогером Гусейном Гасановым. Они дают друг другу задания, выкладывая их результаты в Сеть.

На сей раз блогер поручил певице искупаться в ванне с лапшой быстрого приготовления. Бузова послушно купила целую коробку «Доширака» и заварила его в собственной ванне. Распахнув шелковый халатик, она осталась в одном леопардовом белье и смело шагнула в макароны.

Звезда с трудом сдерживала отрицательные эмоции, однако на одном купании она не остановилась. Взяв китайские палочки, Ольга попробовала приготовленное блюдо на вкус.

«Мы их не посолили, и это было адски невкусно. Ф-у-у-у. До сих пор от меня пахнет «Дошиком», — поделилась своими эмоциями Ольга.

В ответ разозленная ведущая «Дома-2» поручила Гусейну подержать на лице паука. Гасанов откровенно удивился жестокости наказания. Он признался, что у него фобия (боится членистоногих) и Оля прекрасно об этом знала. Однако задание выполнил.

Ну а Бузова за свою месть получила достойную реакцию: ей блогер поручил разбить свой телевизор. Задание поющая ведущая выполнила, но все-таки предложила партнеру по игре на этом остановиться.