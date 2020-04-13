«Мальчик – мамулина копия»: Самбурская смутила подписчиков семейным снимком

Актриса предстала в Сети с ребенком и мужчиной.

Настасья Самбурская удивила своих подписчиков семейным снимком в Сети. На фото 33-летняя актриса предстала с малышом на руках рядом с бородатым мужчиной.

«Мы очень счастливая семья, всем счастья!» — подписала она кадр, тем самым заметно взволновав своих фолловеров.

«Я что-то пропустила?», «Вы когда родить успели?», «Не знала, что у вас есть муж и ребенок», — написали в Instagram Настасьи ее подписчики.

Кто-то и вовсе стал сразу комментировать фото, замечая сходство между малышом и девушкой. «Мальчик просто мамулина копия», «Носик у сынишки Ваш. Как быстро вырос, как быстро. Счастья Вам и Вашей семье», — можно увидеть в блоге звезды.

Однако многие подписчики все-таки поняли, что актриса всех разыграла, выложив кадр из фильма «Две жены». «Мужем» Самбурской оказался партнер по киноленте актер Олег Морозов.