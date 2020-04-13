«Как сестры»: Асти показала свою красавицу-маму

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Асти в дуэте Artik & Asti, обратилась в личном блоге к своей маме в день ее рождения. Сказанные теплые слова и фотография очаровательной родительницы оставили глубокое впечатление на публику. Оказывается, свою маму Анна называет Гномой.

«Моя любимая, самая главная женщина моя, моя Гнома, с твоим днем! Спасибо тебе за то, что всегда верила и веришь в меня, за то, что я знаю, что такое семья и любовь, за то, что никогда не ломала меня и дала вырасти такой, какая я есть сейчас – со своими недостатками и достоинствами. Ты – мой пример женщины и матери, и я всегда стараюсь быть похожей на тебя, и хоть внешне мы совсем не похожи, близкие знают, у меня много твоих черт. Я хочу, чтобы ты была счастлива, и сделаю для этого все от меня зависящее. Я люблю тебя, мам! Жаль, не могу быть рядом сейчас», — написала певица в Instagram.

Моложавый вид женщины, привлекательная внешность и схожесть Тамары Дзюбы и ее дочки не остались незамеченными. Фолловеры наперебой стали сыпать в блог Асти комплименты, предназначенные ее маме.