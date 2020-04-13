«Засуну тебе микрофон!»: Сеть взорвалась от поведения Прилучного

На волне событий в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного на просторах интернет-пространства всплыло архивное видео с актером. В кадре — пара еще вместе, но поведение артиста шокирует многих.

Напомним, супруги объявили о разводе. Конкретных причин они не называли, однако ранее в Сети упорно ходили слухи о том, что актер якобы отличается агрессивным поведением по отношению к жене и, возможно, поднимает на нее руку. Впрочем, Агата ни разу не подтвердила эти разговоры, поэтому они долго сохраняли статус обычных слухов.

Однако недавно Муцениеце вышла в прямой эфир с подписчиками и заявила, что ее муж якобы злоупотребил спиртными напитками, довел детей до истерики и выгнал ее из дома. Позже агент Прилучного, правда, заявила, что сказанное актрисой – ложь.

Тем не менее на людей это произвело сильное впечатление. Кроме того, в Сети всплыло архивное видео телеканала «MTV Россия», где на простой светский вопрос журналиста о наряде Агаты, Павел неожиданно сильно возбуждается, поднимает голос и начинает угрожать представителю СМИ.

«Засуну тебе микрофон!» — говорит он. При этом место, куда желает определить журналистское орудие Прилучный, телеканал предусмотрительно удалил из звукового ряда. «Почему вы со мной так разговариваете?» — удивился корреспондент.

Агата Муцениеце в это время молча стояла рядом и растерянно улыбалась.

«Да, всегда видно было, что хамло, мы его и вскормили своей любовью, но теперь он для меня фу!», «Мальчик зазвездился… а зря…», «Уровень ужасный! А я считала его звездой!!», «Такие понты у него голимые», «Ого, какие мы важные стали», «Шайтан вселился», — отозвались о поведении актера пользователи Сети.

Отметим, что некоторые фолловеры поддержали поведение Прилучного. «Вопрос-то дурацкий», «Молодец, мужчина. Кому какое дело в какой одежде», «Журналисты должны задавать корректные вопросы», — написали они в комментариях под видео.