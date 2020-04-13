«Наше счастье!»: экс-супруга Григорьева-Апполонова впервые показала лицо младшего сына

Бывшвая жена рыжего «Иванушки» Марина Банкова впервые показала в Сети лицо сына Саши крупным планом. А ее второй супруг, баскетболист Андрей Зубков, поделился со своими подписчиками целой серией фотографий с ребенком.

Напомним, экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила малыша три месяца назад, а о том, что она встречается с баскетболистом, стало известно менее чем год назад. Влюбленные тянуть с отношениями не стали — быстро расписались и уже в январе их поздравляли с пополнением.

Зубков рассказал в личном блоге, что их ребенок растет очень быстро, сейчас его рост — 71 см, весит 7,3 кг. Он очень веселый и милый, правда, иногда не спит по ночам. Но это не мешает родителям наслаждаться своим маленьким счастьем.

«Родной наш, мы с мамой тебя очень любим и сделаем все, чтобы ты вырос самым счастливым», — написал спортсмен в Instagram. «Как же быстро ты растешь! 3 месяца! Наше счастье!» — отметилась в Сети его жена.

Напомним, у Банковой от рыжего «Иванушки» есть еще два сына — Иван и Артемий. С музыкантом Марина прожила 16 лет. Григорьев-Апполонов утверждал, что не таит на экс-супругу зла и по-прежнему тепло к ней относится.