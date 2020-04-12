Бабушкино чудо: внук 52-летней Стриженовой вместе с мамой смастерил ракету

Ко Дню Космонавтики 31-летняя дочка Екатерины Стриженовой — Анастасия записала для звездной мамы свежий видеоролик с участием Пети Петровича (Так малыша называют домашние, — Прим. ред.). Внук ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале позировал перед объективом камеры в принтованной пижаме с изображением ракеты. Ко всему прочему, двухлетний наследник четы Стриженовых стал проявлять интерес к творчеству. Кроха вместе со своей мамой из цветной бумаги смастерил модель ракеты.

«Таких маленьких пока не берут в космонавты! Но может со временем, когда Петя побывает на ВДНХ в музее Космонавтики, он захочет полететь к звездам! Но сейчас мы с вами ни то что в космос, в соседний город полететь не можем — остается «летать» виртуально!» — подметила бабушка малыша.

В апреле Петя Петрович отпраздновал свой день рождения. Вместе с родителями внук телеведущей живет в Штатах. Из-за пандемии коронавируса Екатерина не смогла присутствовать на праздновании дня рождения юного именинника. По этой причине старшая наследница телеведущей записывала для семьи памятные видеоролики. Анастасия не стала приглашать в дом гостей, но без торта вечеринка не обошлась. Свое двухлетие внук Стриженовых отпраздновал в узком кругу с мамой и папой.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro возлюбленная Александра Стриженова призналась, что из всех членов семьи Петя Петрович выделяет именно дедушку. По словам знаменитости, с рождением внука в их с мужем жизни появился новый смысл. Поэтому телеведущая абсолютно не переживает из-за своего статуса — бабушки.