«Снимут кино»: актер Александр Яцко высказался о коронавирусе

На 12 апреля во всем мире количество заболевших коронавирусом приближается к двум миллионам человек. В России этот показатель преодолел порог в 15 тысяч зараженных. Объявленная ВОЗ пандемия CoviD-19 заставила многие государства ввести карантин. До конца апреля режим самоизоляции действует и в нашей стране.

Для людей творческих профессий пандемия может стать одним из источников вдохновения. В этом уверен заслуженный артист РФ Александр Яцко. Звезда сериала «Тест на беременность» рассказала порталу Teleprogramma.pro, что о коронавирусе наверняка будут снимать кино.

«Эпидемия — это проверенный сюжет, испытанный многими сценаристами, не впервые эпидемия накрыла земной шар» — высказался артист.

Яцко предположил, что его герой, медицинский чиновник Юрий Колмогоров, в реалиях сегодняшнего дня взял бы на себя организационную роль и, наряду с мэром Сергеем Собяниным, решал бы вопросы по защите граждан от распространения коронавируса.