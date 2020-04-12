«Для нас это важно!»: Ковальчук и Чумаков отметили 2,5 года своей дочери

12 апреля певица Юлия Ковальчук сообщила поклонникам, что в День космонавтики отмечает семейный праздник — ее единственной дочери Амелии исполнилось 2,5 года. Девочка родилась 12 октября 2017 года.

«2,5 года назад моя жизнь обрела по истине нужный смысл, — написала артистка в Instagram. — И да, многие считают, что это глупости — отмечать такие промежуточные даты, но для нас это важно!»

Бывшая солистка «Блестящих» отметила, что в условиях карантина не просто устраивать праздники для малышей. Но звездной семье много не понадобилось — родителям-артистам удалось добыть воздушные шары, которые очень хотела увидеть их наследница, а пирог шарлотку Ковальчук испекла сама.

Напомним, она замужем за певцом и продюсером Алексеем Чумаковым. Юлия передала поклонникам фразу, которую любит говорить ее супруг: «Пусть они (наши дети, — прим. авт.) будут лучше и счастливее нас».

А вы стали бы праздновать «полугодичные» дни рождения своих детей?