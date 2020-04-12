«Сходим с ума дальше!»: певица Слава поменялась одеждой с 67-летним супругом

Находясь на домашнем карантине, певица Слава и ее супруг решили поучаствовать в популярном челлендже с обменом одеждой. Немного запоздало, зато ярко и самобытно.
Артистка Анастасия Сланевская и бизнесмен Анатолий Данилицкий предстали перед поклонниками в образах современных лисы Алисы и кота Базилио. Звезда нарядилась в ярко красные халат, воротник и шляпку, а ее гражданский муж — в серый костюм с кепкой и темными очками. Затем, в готовом ролике, они за долю секунды поменялись своей одеждой.
«Сходим с ума дальше! Вот вам еще позитивчик от меня и Толечки», — подписала видео певица.
Свои восхищенные комментарии под постом оставили ее коллеги Денис Клявер и Алсу.
Напомним, что Слава проводит самоизоляцию вместе со своей семьей, ранее она вернула старшую дочь из Франции обратно на родину, чтобы переждать ненастье всем вместе. Певица регулярно занимается уборкой и готовкой, а также хочет организовать перестройку всего дома, раз появилось много свободного времени.
Добавим, что у артистки и ее супруга разница в возрасте 28 лет, что не мешает им дурачиться на одной волне.