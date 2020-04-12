«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева

«Сходим с ума дальше!»: певица Слава поменялась одеждой с 67-летним супругом

Артистка станцевала перед поклонниками в ярко красном наряде.

«Сходим с ума дальше!»: певица Слава поменялась одеждой с 67-летним супругом
Певица Слава и Анатолий Данилицкий. Фото: Global Look Press

Находясь на домашнем карантине, певица Слава и ее супруг решили поучаствовать в популярном челлендже с обменом одеждой. Немного запоздало, зато ярко и самобытно.

Артистка Анастасия Сланевская и бизнесмен Анатолий Данилицкий предстали перед поклонниками в образах современных лисы Алисы и кота Базилио. Звезда нарядилась в ярко красные халат, воротник и шляпку, а ее гражданский муж — в серый костюм с кепкой и темными очками. Затем, в готовом ролике, они за долю секунды поменялись своей одеждой.

«Сходим с ума дальше! Вот вам еще позитивчик от меня и Толечки», — подписала видео певица.

Свои восхищенные комментарии под постом оставили ее коллеги Денис Клявер и Алсу.

Напомним, что Слава проводит самоизоляцию вместе со своей семьей, ранее она вернула старшую дочь из Франции обратно на родину, чтобы переждать ненастье всем вместе. Певица регулярно занимается уборкой и готовкой, а также хочет организовать перестройку всего дома, раз появилось много свободного времени.

Добавим, что у артистки и ее супруга разница в возрасте 28 лет, что не мешает им дурачиться на одной волне.

Тэги

Анатолий Данилицкийзвездные образыПевица Славапопулярный челленджсамоизоляцияСлавачелленджчем заняты звезды
Loading...