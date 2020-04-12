«Даже не надо спать с режиссером»: Ивлеева похвасталась обилием предложений в кино

12 апреля популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева развлекла себя на домашнем карантине тем, что создала себе образ Барби. Девушка выложила новые фотографии в Instagram и снова отметила прирост подписчиков в этой социальной сети.

Продолжая развлекаться, звезда решила ответить на вопросы поклонников. В «сториз» она поведала, что когда-то давно курила, а потом бросила, чему очень рада. Сейчас провокационная ведущая не увлекается даже кальянами и «айкосом». Также она анонсировала, что 13 числа собирается провести прямой эфир с рэпером Тимати. Другие подобные акции со звездами шоу-бизнеса были восприняты фанатами Ивлеевой очень положительно и принесли ей новых подписчиков.

Еще Анастасию спросили, собирается ли она продолжать актерскую карьеру. Девушка ответила, что обязательно будет развиваться в этом направлении и у нее уже много предложений из различных проектов.

«И все на главные роли. Даже не надо спать с режиссером», — игриво сказала Ивлеева.

Напомним, что девушка сыграла ведущую новостей в фильме «Бабушка легкого поведения 2», затем у нее была полноценная роль в комедийном сериале «Туристическая полиция». Пока что основные площадки, где демонстрируются актерские навыки Насти, — это YouTube и Instagram.