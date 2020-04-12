«Где-то я ляпнул»: Укупник попросил у Лещенко прощения за обвинения в заражении Бабкиной

Спустя две недели с момента госпитализации 78-летнего Льва Лещенко выписали из больницы. Буквально на следующий день в клинику с воспалением легких попала Надежда Бабкина. В светской тусовке снова поползли слухи, что это именно Лев Валерианович заразил «казачку Надю». Одним из распространявших слухи был Аркадий Укупник. Дело в том, что 67-летний композитор вместе с другими звездами был на одной программе с Лещенко у Андрея Малахова. В передаче «Центральное телевидение» он объяснил:

«Съемка была 17-го числа. Где-то в тот момент, когда Льва Валерьяновича увезли в больницу, мне позвонила Рубальская Лариса вечером и сказала дрожащим голосом: «Я сегодня сдала тест на коронавирус, готовься» — вспомнил Укупник.

Артист рассказал, что всю ночь тогда провел очень беспокойно. На утро Рубальская сообщила, что опасный диагноз у нее не подтвердился. Однако паника победила:

«Я сейчас понимаю, что кто-то мне сказал, что он (Лещенко – прим.ред.) был у Игоря Крутого, и у Бабкиной был. Где-то я ляпнул. Лев Валерьянович, простите ради бога, я такой же паникер, как все остальные» — обратился Укупник к Лещенко.

Напомним, на Лещенко и Бабкиной плохие новости с пневмонией не закончились. Накануне был госпитализирован телеведущий Александр Васильев. У 61-летнего искусствоведа – двустороннее воспаление легких.