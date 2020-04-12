«Пусть отведет детей в сад и идет работать»: Меньшиков ответил на упреки бывшей жены

42-летний Степан Меньшиков решил поставить все точки над «i» в отношениях с бывшей женой. Участник «Дома-2» не смог оставить без внимания упреки Евгении Шамаевой.

Напомним, что с супругой мужчина разошелся еще в 2018 году. И все это время артист исправно платил алименты на детей, что вполне устраивало его бывшую возлюбленную. Однако как только в жизни Степана появилась новая избранница, он якобы перестал давать Евгении деньги, оставив свою семью без финансовой поддержки. По крайней мере, на этом настаивает сама Шамаева.

Примечательно, что Меньшиков всю ситуацию видит в ином свете. Сейчас шоумен строит отношения с Ангелиной Монах. Роман молодых людей развивается стремительно. Участник телестройки уже успел сделать своей второй половинке предложение руки и сердца. После свадьбы молодожены отправились на проект «Дом-2». Степан вполне доволен тем, что его возлюбленная с легкостью привыкла к жизни под прицелом видеокамер. А Евгении шоумен советует поскорее найти работу.

По словам Меньшикова, он лично пристроил детей в садик. Для этого Степану пришлось прописать малышей в своей квартире в Ивантеевке. За каждую путевку в сад артист платит порядка пяти тысяч рублей. В связи с этим, шоумен считает, что Евгения вполне могла бы озаботиться вопросом трудоустройства, вместо того, чтобы жаловаться на финансовые проблемы.

«Пусть отведет детей в садик и идет работать», — отметил Степан.

Как пишет «СтарХит», вместе с экс-супругой Меньшиков воспитывает двоих детей: сына Ивана и дочь Варвару. Однако несколько лет назад выяснилось, что первенца Шамаева родила не от мужа — мальчик появился на свет после случайной связи Евгении во время отпуска в Турции. Правда, отказываться от сына Меньшиков не стал и до сих пор считает его родным.