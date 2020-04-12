«Превратила жизнь Павла в сущий ад»: Разин обвинил Муцениеце во лжи

Продюсер утверждает, что бывшая возлюбленная наговаривает на Прилучного и специально «уничтожает» его.

Знаменитая актриса и телеведущая Агата Муцениеце шокировала поклонников заявлением о том, что на нее напал Прилучный. Пока еще законный супруг вернулся домой, избил жену и стал выгонять ее вместе с детьми на улицу. Актриса вышла в Сеть в аккаунте своей матери и, обливаясь слезами, рассказала все, что произошло.

Однако агент Прилучного назвала признание Муцениеце враньем. Вслед за менеджером во лжи супругу «мажора» обвинил и продюсер Андрей Разин. Музыкант уверен, что все заявления звезды против мужа – спланированная травля.

«Она умышленно уничтожает Павла и наговаривает на него, — написал в своем аккаунте в Инстаграм» Разин. И подчеркнул: «Считаю, что вся эта травля устроена ей специально, потому что она, как стерва, его ревнует даже к полотенцу или к стулу. Она превратила жизнь Павла в сущий ад».

В подтверждение своих слов Разин привел аргумент, что Прилучный – бывший боксер, а «боксеры никого вне ринга не бьют». Кроме того, продюсер считает Муцениеце жуткой ревнивицей, а Прилучного – порядочным человеком, который не заслуживает такого отношения.