«Шахматы?»: четырехлетняя дочь Климовой поразила мать необычной просьбой

Звезда сериалов «Бедная Настя» и «По законам военного времени» Екатерина Климова старательно соблюдает условия самоизоляции. Она уединилась вместе со своими детьми дома и занимается обычными для россиян делами – наводит порядок и воспитывает своих четырех отпрысков (двоих сыновей и двух дочек).

Актриса уже перебрала шкафы, постирала шторы с ламбрекенами, разобрала фотоархивы и даже собственноручно подстригла младшую дочь Беллу. В условиях изоляции четырехлетняя наследница перепробовала все развлечения, которые только можно испытать в домашних условиях. И даже взялась за интеллектуальные игры.

В stories Instagram Климова показала видео с забавным диалогом между ней и дочкой от актера Гелы Месхи. Звезда спросила дочь, чем бы она хотела заняться, а та с ужасно деловым видом заявила, что сыграть в шахматы.

«В шахматы?» — хихикнула Климова. Но, когда увидела, что ее дочка говорит на полном серьезе, ответила ей столь же важным тоном: «Ну в шахматы, так в шахматы».