«Просто красотка!»: Ягудин примерил женский парик, каблуки и подушку

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал популярный челлендж под хештегами #платьеподушка или #pillowchallenge. Многочисленные звезды и простые люди в самоизоляции стали фотографироваться с подушками, надев их как платье. Таким образом публика пытается развлечься и скрасить карантинные будни.

Отметим, что спортсмен проявил креативность и пошел дальше, кроме яркой подушки с кистями на нем оказались ботильоны на высоких каблуках и женский парик. Не забыл фигурист и про помаду.

«Платья не ношу, но подушек очень много, терять возможность поучаствовать в #pillowchallenge нет смысла – делать то больше нечего. А теперь ждем комментарии», — подписал Алексей свое фото.

И, конечно же, любимец российской публики дождался в Сети самых различных высказываний. Многие оценили юмор и артистический талант фигуриста. «Алексей, вы просто красотка», «Теперь мы знаем победителя этого челленджа», «Обожаю вас за этот простой юмор!», «Это лучшее, что я видела. Браво! Я в восторге!» — написали одни.

«Какой будет следующий челлендж у этих бесящихся с жиру выпендрежников?», «Мой клиент спятил», «К концу карантина сбреешь брови», — отметились другие.

На вопрос, чьи все-таки ботильоны он примерил, Алексей ответил, что свои собственные.