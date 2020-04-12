«Зад старенький, но верткий»: Шнуров в стихах высмеял Собчак за фото «пятой точки»

На днях телеведущая выложила пикантный снимок, чем смутила многих поклонников. Шнур по традиции отреагировал лирикой.

Повернуться к подписчикам в «Инстаграм» задом 38-летняя Собчак решила из-за любви к откровенностям, в которой сама не раз признавалась. Напомним, телеведущая и блогер сделала селфи своей пятой точки в облегающем наряде а-ля Лолита Милявская. Не смог пройти мимо пикантной публикации Сергей Шнуров. В традиционной для лидера «Ленинграда» манере, Шнур цинично поддел политические амбиции Собчак и написал целое стихотворение:

«На фото самый «лучший друг»,

Зад старенький, но верткий» — гласят некоторые строки произведения.

Шнуров назвал пятую точку Собчак сухофруктом, а необычные колготы – «узорчатой оберткой», в которую журналистка обернулась.

Это, кстати, не первый стихотворный опус Шнура в адрес ягодиц Собчак. Летом прошлого года певец называл попу Ксении Анатольевны рыхлой, широкой, но плоской.