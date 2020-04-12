Михалкова разозлила своих поклонников горячим снимком в купальнике

Бывшая участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова встревожила поклонников архивными кадрами из Хакассии. Актриса покаталась на вертолете, прогулялась по местным горам и даже искупалась на фоне заснеженной природы.

Звезда заметила, что созерцание этих фото и видео помогает в самоизоляции. Разглядывая прожитые сюжеты, она вспоминает дыхание ветра и плеск реки. Это помогает ей не унывать дома.

«В самоизоляции меня спасает только богатое воображение!» — написала она в личном блоге.

Часть подписчиков звезды восприняли ее слова и снимки с энтузиазмом и благодарностью. «Очень круто! Красота!!!», «Фантастическая Юля, фантастическая природа!», «Красота – страшная сила», — написали они в комментариях Instagram.

Однако многих людей, тоже соблюдающих режим самоизоляции, только разозлила эта красота. «Юль не обижайся, но мы сидим дома, как звери в клетке, поэтому хочется увидеть, как это делаешь ты, например», «Ты лучше выложи видео, где ты дома без макияжа солидарна со всеми, а так одни понты…», «Классно, конечно, но с моими доходами, дай Бог на другой конец города доехать», — можно прочитать в блоге звезды.