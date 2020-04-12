«Ну, помогай папе»: 52-летняя Шукшина на прогулке запечатлела внука от Фрейи Зильбер

Экс-ведущая программы «Жди меня» поделилась с подписчиками свежим видеороликом с участием маленького внука. Так, 52-летняя Мария Шукшина запечатлела в кадре сына Макара Касаткина и Фрейи Зильбер. Напомним, что 20 апреля Марку исполнится два годика. Пока кроха живет в семье отца. Ранее сама телеведущая пояснила, что бывшая избранница ее сына попросила их временно позаботиться о малыше. Мария Васильевна сделала все для того, чтобы правнук Лидии Федосеевой-Шукшиной как можно быстрее адаптировался в незнакомой среде и привык к новому окружению.

Сын актрисы — 22-летний Макар — много времени проводит с наследником от Фрейи Зильбер. Малыш уже успел привязаться к бабушке и отцу. У самой Марии подрастают младшие дети: четырнадцатилетние близнецы Фома и Фока.

Шукшина вместе с Макаром и внуком от своей несостоявшейся невестки вышла на прогулку. В Stories Мария поделилась отчетными кадрами, запечатлев наследника крупным планом. Малыш пытался помочь папе навести порядок на садовом участке, проявляя большой интерес к лежащим на сухой листве дровам.