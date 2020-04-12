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«Ну, помогай папе»: 52-летняя Шукшина на прогулке запечатлела внука от Фрейи Зильбер

Телеведущая крупным планом показала личико Марка. 20 апреля крохе исполнится два годика.

«Ну, помогай папе»: 52-летняя Шукшина на прогулке запечатлела внука от Фрейи Зильбер
Мария Шукшина (Фото: Globallookpress.com)

Экс-ведущая программы «Жди меня» поделилась с подписчиками свежим видеороликом с участием маленького внука. Так, 52-летняя Мария Шукшина запечатлела в кадре сына Макара Касаткина и Фрейи Зильбер. Напомним, что 20 апреля Марку исполнится два годика. Пока кроха живет в семье отца. Ранее сама телеведущая пояснила, что бывшая избранница ее сына попросила их временно позаботиться о малыше. Мария Васильевна сделала все для того, чтобы правнук Лидии Федосеевой-Шукшиной как можно быстрее адаптировался в незнакомой среде и привык к новому окружению.

Сын актрисы — 22-летний Макар — много времени проводит с наследником от Фрейи Зильбер. Малыш уже успел привязаться к бабушке и отцу. У самой Марии подрастают младшие дети: четырнадцатилетние близнецы Фома и Фока.

Телеведущая Мария Шукшина показала подросшего внука от Фреи Зильбер
Мария Шукшина показала подросшего внука от Фреи Зильбер (Фото: Instagram.com/shukshina_maria)

Шукшина вместе с Макаром и внуком от своей несостоявшейся невестки вышла на прогулку. В Stories Мария поделилась отчетными кадрами, запечатлев наследника крупным планом. Малыш пытался помочь папе навести порядок на садовом участке, проявляя большой интерес к лежащим на сухой листве дровам.

«Ну, помогай папе» — обратилась к внуку телеведущая.

«Как есть, так первый?! Маркуша», — с юмором вторил звездной маме Макар Касаткин.

«Как работать, так последний…», — шутила Мария.

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