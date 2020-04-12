По-весеннему: внучка Пугачевой в платье с вишенками оделась в одном стиле с мамой

48-летняя Кристина Орбакайте поделилась с верными почитателями новым видео на личной страничке в Instagram. В кадре поп-исполнительница предстала вместе с младшей наследницей. Напомним, что у певицы трое детей: 28-летний Никита от музыканта Владимира Преснякова-младшего, 21-летний Дени от предпринимателя Руслана Байсарова и восьмилетняя Клавдия от бизнесмена Михаила Земцова.

Артистка не только порадовала поклонников свежим совместным роликом с внучкой Примадонны отечественного шоу-бизнеса, она также поздравила подписчиков с католической Пасхой. По словам певицы, она с семьей придерживается правил домашней изоляции. Кроме того, Орбакайте призывает и верных почитателей проявить ответственность в этом вопросе и заботу о старшем поколении, не подвергая близких ненужному риску.

В кадре певица предстала в приталенном платье ретро-стиля с актуальным гороховым принтом. Наряд знаменитости также украшали вишенки. Сарафан с таким же рисунком выбрала для себя и внучка Аллы Борисовны. Однако в отличие от звездной мамы, Клавдия не стала делать себе прическу, оставив волосы распушенными.

«Очень часто католическая и православная Пасхи совпадают, но в этом году их разделяет неделя! У католиков сегодня Христос Воскресе», — добавила певица.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, внучка 70-летней Аллы Пугачевой увлекается балетом и учит испанский язык. Читать книжки на иностранном восьмилетней Клавдии помогает ее папа — Михаил Земцов. Зятю Примадонны отечественного шоу-бизнеса нравится проводить время с семьей. Кроме того, на домашней изоляции у предпринимателя появилась лишняя возможность проявить свои кулинарные таланты. Муж Кристины любит экспериментировать с рецептами. Не так давно Михаил баловал супругу и дочку цыпленком табака с запеченным картофелем собственного приготовления.