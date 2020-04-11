«Растет мамина копия»: Топурия запечатлела четырехлетнюю дочку с новой прической

Наследница певицы в самоизоляции начала снимать видеоролики о том, чем она занимается.

Кети Топурия соблюдает режим самоизоляции. Еще в марте со своим возлюбленным Львом Деньговым и четырехлетней дочкой Оливией девушка стала коротать дни в загородном особняке. Иногда артистка выходит подышать свежим воздухом на природе. Она без стеснения позирует без макияжа и в халате. Заскучать ей не дает наследница, который давно надоело сидеть в четырех стенах, но девочка нашла, чем себя занять.

На днях Кети призналась, что ее дочка стала блогером. В аккаунте, который певица завела для девочки еще несколько лет назад, теперь появляются ролики, на которых малышка показывает, чем можно заняться в карантин. Она уже демонстрировала, как можно рисовать салфетками и вилкой. На этот раз она занялась аппликацией. Оливия из бумаги вырезала цветок с лепестками и наклеила его на желтый лист. Таким образом она даже создает открытки.

Топурия поддерживает наследницу в любых начинаниях. Поклонники давно заметили, что малышка, как и мама, является модницей. Певица запечатлела дочку в домашней обстановке. Она позировала в белоснежном джемпере с принтом. При этом впервые за долгое время девочка предстала без кудряшек. По всей видимости, мама ей выпрямила волосы. Ободок с заячьими ушками дополнил образ.

«Растет мамина копия», «На втором фото так на маму похожа», «Сладкий зайчик», «А где милые кудряшки?», «Еще больше похожа на маму без кудрей», «Очаровательный ребенок», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что с отцом девочки Львом Гейхманом Топурия рассталась в 2017 году.