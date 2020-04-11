«Котенок Полосатик, добрый, ест все»: Жасмин подарила детям тигра

Певица Жасмин решила порадовать своих детей новым домашним любимцем, но обычные хомячки и собачки — это не вариант для знаменитости! Так что артистка выложила в свой личный аккаунт в Instagram новый пост с фотографиями, на которых рядом с ее детками красуется не самого дружелюбного вида хищник.

По словам певицы, дети давно просили котенка, но поначалу безрезультатно, ведь мама точно знала, кому придется следить и убирать за новым жильцом. Однако в итоге Жасмин сдалась и все же заела «котика».

«Котенок Полосатик, добрый, ест все (по этому поводу немножко боимся за гостей в будущем), к лотку приучен, ловит мышей и воров на пятерку», — с улыбкой рассказала артистка своим подписчикам.

К счастью, все восприняли шутку с улыбками и сразу поняли, что тигр не настоящий.