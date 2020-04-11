«Я разлучница»: Тодоренко обнаружила, что причастна к разводам Муцениеце, Дакоты и Лолиты

2020 год начался с неприятных известий. Сначала Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе. Вслед за ними решили расстаться и Оксана Самойлова с Джиганом. А ранее также распались и другие пары. Лолита, Рита Дакота, Ирина Горбачева и даже Ксения Собчак пережили разводы. В связи с этим известная ведущая Регина Тодоренко провела параллель и выяснила, что она отчасти причастна ко многим разводам.

«Рита Дакота приходила с Соколовским в первом сезоне — развелись. Ира Горбачева вообще приходила ко мне с мужем на первом сезоне с мужем — развелись. Редакторы говорят, что я разлучница! Лариса Гузеева — сваха, а я — разлучница!», — со смехом призналась телеведущая. «Приходила Ксения Собчак, рассказывала о своем муже, как его любит, ка кони прекрасно проводят время — она развелась. Потом приходила ко мне Агата Муцениеце рассказывала о любви с Пашей Прилучным — теперь они развелись. И Лолита Милявская приходила», — с грустью констатировала она.

Напомним, что Муцениеце заверяла, что рассталась с Прилучным по обоюдному согласию. Они демонстрировали дружеские отношения. Но на днях актриса со слезами призналась, что бывший возлюбленный поднял на нее руку и довел детей до слез. Более того, звезда сериала «Мажор» выгнал Агату из дома вместе с наследниками. Девушка была подавлена из-за случившегося. Добавим, у самой Регина Тодоренко идиллия с мужем Владом Топаловым. Они вместе растят сына Майкла.