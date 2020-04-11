Шляпный бутик Петросяна: юморист показал себя в образе звезды Голливуда

Юморист и телезвезда Евгений Петросян решил порадовать себя и своих подписчиков в Instagram. Так как в самоизоляции заняться особо нечем, артист решил раскидать по полочкам свой гардероб.

В итоге обнаружилась небольшая коллекция элегантных шляп, которые идеально подходили для постановочного кадра. Петросян надел на себя сразу шесть головных уборов и показал себя в образе американской актрисы Дайан Китон, у которой есть точно такая же фотография. Пижама частью образа не является.

Стоит заметить, что многие подписчики Евгения буквально пришли в восторг от такой креативности своего кумира. Кое-кто даже принялся умолять Петросяна вернуться в соцсеть «ВКонтакте», якобы без него там темно и грустно. На эту просьбу удивленный юморист ответил, что никогда даже не был там зарегистрирован.