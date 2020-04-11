«Им уже жрать нечего!»: Виктория Боня заволновалась о жителях Белоруссии

Виктория Боня обратилась с неожиданным вопросом к своим подписчикам в Instagram. Телеведущая в качестве основного поста выложила видеоролик, в котором Александр Лукашенко эмоционально рассказывает о введении комендантского поста и задает вопрос о том, что люди будут есть.

Боня решила поинтересоваться у своих фанатов, что они думают по поводу этого выступления, а также пожаловалась, что ей уже начали писать в личные сообщения о том, что продукты стремительно убывают.

«Уже даже мне в личку пишут, что сидят дома голодные, что им уже жрать нечего!» — поделилась своей болью теледива.

В итоге меньше чем за сутки под записью уже собралось более четырех тысяч комментариев. Один из самых популярных от пользователя @marishkayeletskaya. Женщина аккуратно указывает Боне на то, что легко рассуждать о действиях президента Белоруссии, при этом проживая совсем в другой стране.