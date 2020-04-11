«Маленькая волшебница»: Лобода устроила вечеринку в стиле Гарри Поттера для дочери

Светлана Лобода является одной из самых популярных певицы. Обычно ее график расписан на месяцы вперед. Но пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь всех звезд. Так теперь и исполнительница хита «Твои глаза» коротает дни дома в самоизоляции. Артистка не сильно расстроена, так как у нее появилось больше времени, которое она может уделять своим дочкам Еве и Тильде.

Недавно Лобода поделилась трогательными кадрами с годовалой наследницей, а потом устроила фотосессию с ее старшей сестрой. На днях Еве исполнилось девять лет. Певица поздравила ее и, как оказалось, устроила домашнюю вечеринку.

Хоть в столь непростой период звать гостей нельзя, артистка не поскупилась на оформление. Квартира была украшена воздушными шарами, а для именинницы привезли костюм волшебницы. Как оказалось, она поклонница Гарри Поттера.

Светлана наряжаться не стала. Она позировал на снимках в трико и футболке. При этом звезда была без макияжа.

«Евка обожает Гарри Поттера. Теперь и мама тоже. Вечеринка была в стиле Гарри Поттера», — отметила артистка.

Многие поклонники снова поздравили девочку и восхитились ее красотой. Многие считают, что Ева растет копией мамы. «Глаза ваши», «Домашний движ», «Вай! Как круто! Красотки!», «Любящая мама, это и есть настоящий волшебник», «Как круто, просто и по-домашнему», «Маленькая волшебница», «Ева очень похожа на вас», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, младшую наследницу Лобода предпочла не показывать.