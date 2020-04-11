«Вы считаете себя киборгами!?»: Наргиз с гневом обрушилась на всех тех, кто нарушает карантин

Певица Наргиз Закирова в своем официальном аккаунте в Instagram довольно агрессивно высказалась в адрес всех тех, кто нарушает режим самоизоляции. По словам звезды, общаться по-хорошему у нее уже не хватает сил. Все полезные советы и убедительные просьбы к людям не покидать свои квартиры и находиться в самоизоляции ни к чему не приводят.

Как рассказывает Наргиз, на улицах полно старушек на скамейках, которые наслаждаются весенним солнцем, а в магазинах буквально очереди за мясом для шашлыков, при этом все без масок и без соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

Тем временем врачи и медицинский персонал буквально валятся с ног в больницах, пытаясь спасти жизни людей, персонала не хватает. Тех, кто предпочитает гулять по улицам, вместо того, чтобы сидеть в безопасности дома, певица сравнила с роботами.