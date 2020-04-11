Семейная идиллия: муж Нюши показал, как сыновья от первого брака заботятся о маленькой Симбе

Супруг певицы Нюши — бизнесмен Игорь Сивов — приучил сыновей трепетной заботе о младшей сестре – малышке Симбе. Напомним, до встречи с артисткой Сивов уже был женат на танцовщице, хореографе и преподавателе танцев Алене Сивовой. В браке с девушкой у Игоря родились двое детей – Матвей и Мирон. После развода мужчина общения с наследниками не прекратил, более того, когда Нюша родила Сивову дочь, его сыновья были одними из первых, кто познакомился с девочкой.

Неоднократно Сивов рассказывал, что отмечает со стороны сыновей особое отношение к Симбе. Рядом с сестрой мальчики учатся вести себя «по-рыцарски». В субботу, 11 апреля, Сивов обнародовал в личном микроблоге снимок, на котором Матвей и Мирон веселят малышку и учат ее важным вещам. Сам предприниматель наблюдает за процессом с трепетом и нескрываемым любопытством.

Людей забота братьев о сестре заставила умиляться. Комментирующие подчеркнули: Сивов подал сыновьям правильный пример и воспитал в них ответственность за более слабого человека. «Какие они все уютные. Видно, что родные», «Сладкие мальчики и девочка», «Симбулька такой цыпленок рядом с ними», «Симба всегда такая милая, слов не подобрать! А мальчики молодцы, настоящие герои», — делились соображениями они.