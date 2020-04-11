«Привыкли шоу делать»: Самбурская осудила поведение Муцениеце и Самойловой

Настасья Самбурская в 33 года не имеет мужа и детей. По словам актрисы, у нее нет проблем в личной жизни. Хотя недавно она расплакалась, когда ее бросил бойфренд. Обзаводиться наследниками девушка тоже не торопится. А накануне она осудила женщин, которые выносят личную жизнь на публичное обсуждение. Артистка осудила Агату Муцениеце и Оксану Самойлову, которые готовятся к разводу со своими мужьями.

Напомним, на днях Павел Прилучный поднял руку на Агату и довел до слез своих детей. Девушка была шокирована произошедшим, поэтому записала видеосообщение для поклонников. Она в слезах призналась, что муж выгнал ее с наследниками из дома. А Джиган попал в рехаб вскоре после рождения сына. Самойлова обвиняет рэпера в изменах и неподобающем поведении. Самбурская считает, что «бабы известных мужиков с ума посходили». Она подчеркнула, что против такого поведения.

«Публично закапывают своих бывших, совершенно не думая о будущем своих детей, которых потом будут тыкать этой историей одноклассники, развивая комплекс неполноценности, за то что папаша — наркоман, алкоголик и маму бьет. И о мужиках своих не думают, вынося подробности о их зависимостях и косяках на всеобщее обозрение», — считает актриса.

Настасья отметила, что зачастую после подобных скандалов еще и возвращаются к своему обидчику. Девушка не понимает трагедии Муцениеце, которая жалуется, что придется из дома переехать в квартиру с детьми.

«Несчастная, кому-то вообще некуда идти», — иронизирует звезда. «Просто привыкли шоу делать из личной жизни», — заявила Самбурская.

Она отметила, что каждый промах возлюбленного выставлять в соцсетях — не самая лучшая идея.

«Не надо делать из этого норму, по любому поводу сверкать своими грязными труселями», — добавила артистка.

По словам девушки, она выступает против домашнего насилия, но при этом считает, что женщина не может быть настолько наивной, чтобы не догадываться, к чему приведет пристрастие избранника к алкоголю. Актриса уверена, что Муцениеце уже через пару лет могла уйти от Прилучного, а не ждать почти 10 лет.