«Какие хорошенькие»: Дарья Мельникова показала подросших сыновей Смольянинова

Дарья Мельникова многим знакома по сериалу «Папины дочки», где она сыграла девочку-подростка Женю Васнецову. Актриса давно выросла и превратилась в привлекательную девушку. Хотя ее связывает с персонажем из сериала любовь к спортивному стилю и коротким прическам.

Уже семь лет она состоит в браке с Артуром Смольяниновым. У пары подрастают двое сыновей. Старшему наследнику Артуру четыре года, а младшему Марку только год.

Мельникова решила полностью насладиться декретным отпуском, поэтому к съемкам возвращаться не торопится. Она стала блогером и делится советами с другими мамами. Своих наследников звезда скрывает от общественности. Изредка она публикует фото, на которых они запечатлены со спины. Смольянинов тоже не часто балет совместными фото с детьми и женой. Однако в период пандемии коронавируса Дарья сама развлекает наследников, поэтому решила опубликовать трогательные кадры.

Актриса показала, как сыновья устроили домашний концерт. Они перевернули кастрюли и били по ней ложками. Также Мельникова усадила малышей в детскую ванночку и покатала по квартире. Она дала понять, что соскучилась по времени, когда старший ребенок ходил в садик.

«Я думала, что материнство — это твоя же жизнь, просто рядом малыш, а оказалось, это его/их жизнь и рядом ты. Но это истинное счастье! И я каждый день благодарю всех богов за них», — поделилась звезда.

Некоторые поклонники пришли в восторг от домашних кадров. «Какие хорошенькие», — отметили они. Напомним, что раньше Смольянинов признавался, что хочет много детей. Супруга с ним разделяет планы на будущее и во всем поддерживает.