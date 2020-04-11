«Среди моих поклонников много психов, я тоже псих»: на Гуфа написали 3700 заявлений в полицию

Рэпер Алексей Долматов заявил, что у некоторых из его поклонников встречаются психические обострения.

История о жестоком обращении с животными рэпера Гуфа получила новые подробности. Как рассказал сам Алексей Долматов в своей онлайн-трансляции в Instagram, обиженные защитники братьев наших меньших написали на него 3700 заявлений в полицию, причем это число продолжает расти.

Немногим ранее музыкант уже публиковал в соцсети фотографию, на которой он сидит в месте, похожем на отделение полиции, при этом подпись к фото была ироничной: «Спасибо зоозащитникам за это».

Напомним, в марте 2020 года музыкант во время прогулки позволил своей собаке покусать соседского пса, а после еще и посмеялся над этой ситуацией. Наверное не стоило ему при этом вести онлайн-трансляцию, так как поступок рэпера мгновенно осудили его же фанаты.