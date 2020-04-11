«Такая молоденькая»: Татьяна Навка предстала без укладки и макияжа на домашнем фото

Татьяна Навка обычно много путешествует, создает ледовые шоу и участвует в светских раутах. Но в связи с пандемией коронавируса фигуристка вынуждена сидеть дома с семьей. Она старается не унывать. Дни в самоизоляции блондинка проводит у плиты, а также тренируясь в собственном спортзале. Также спортсменка следит, чтобы ее пятилетняя дочь Надежда дистанционно занималась изучением иностранных языков и общается со старшей дочкой Сашей Жулиной, которая приехала к маме в гости.

На время карантина Навка отказалась от макияжа. На новом фото чемпионка предстала в черном свитшоте с принтом и лосинах. При этом она позировала без грима и укладки. Волосы фигуристки были собраны в хвост. 44-летняя Татьяна сидела в кресле, листая журнал. Рядом с ней на столе были недавно собранные цветы.

«Народные поверия. Вы слышали, что если 10 апреля найти, сорвать и принести домой букетик из мать-и-мачехи, то счастье будет в доме всю весну?! Интересно же откуда появилось такое предание! Не знаю правда или нет, но букеты из полевых цветочков имеют особую теплоту и добавляют романтики в уют дома», — поделилась Навка.

Поклонники были очарованы естественной красотой спортсменки. Многие одарили ее комплиментами. «И без косметики очень красивая!», «Какой у вас красивый свитшот», «Прекрасно и красиво», «Хорошенькая!», «Такая молоденькая», «И без косметики вы красивая! Еще лучше», — прокомментировали пост подписчики.