«Кажется, животик есть»: Бородина в косухе оверсайз не смогла скрыть изменения в фигуре

Ксения Бородина не скрывает, что с годами ее вкусы изменились. Недавно она показала один из своих образов, который считает худшим. Телеведущая теперь для многих является иконой стиля. Она следит за трендами и подбирает женственные аутфиты. Даже находясь в самоизоляции девушка делает покупки, обновляя гардероб. А в апреле она также вернулась на работу, поэтому у нее появилась возможность снова хвастаться модными образами.

Недавно Ксения облачилась в яркий пуховик, который сочетала с лосинами. Маникюр сочетался по цвету с нарядом телеведущей. А накануне девушка запечатлела себя после рабочего дня в джинсах скинни, белом свитере и косухе оверсайз. Наряд подчеркнул стройные ноги знаменитости, а яркий макияж с акцентом на губы и объемная прическа сделали весенний look более броским и дерзким.

«Пятница она теперь такая, накрасилась и оделась? Молодец, теперь раздевайся и иди спать», — шутливо подписала она снимок.

Поклонники пришли в восторг от ее весеннего образа. Ранее эксперты рассказывали, что куртке оверсайз снова в тренде. А Бородина показала, с чем актуально сочетать такие объемные вещи. Правда некоторые фанаты разглядели у нее изменения в фигуре и заподозрили в беременности. «Ноги худые», «Как всегда, красотка», «Как будто беременны», «Ксюш, кажется животик есть? Или кажется?», «Куртка огонь», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее Ксения намекнула, что много ест в самоизоляции. Не исключено, что звезда просто поправилась. Пока она не объявляла о беременности.