Никаких больше вечеринок: пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию

Актер Дмитрий Красилов, которого вся Россия знает не иначе, как под псевдонимом Пухляш из клипа Little Big — вновь засветился в большом проекте. Музыкальный коллектив Cream Soda выпустил новый клип, причем не на свою песню, а на композицию «Плачу на техно» коллег из группы «Хлеб».

В создании видео приняли активное участие также и звезды шоу «Танцы» на ТНТ. Не забыли и про телеведущего Александра Гудкова, который подобрал для себя яркие наряды.

Сюжет очень хорошо подчеркивает дух времени: на балконах жилого комплекса жители устраивают техно-вечеринку и танцуют как в последний раз. А как еще веселиться, если массовые собрания отменили из-за эпидемии коронавируса?

Тот самый Пухляш из клипа Little Big также присутствует на одном из балконов и показывает вполне узнаваемые движения руками.

Кстати, оригинальная песня «Плачу на техно» вместе с клипом вышли в уже далеком 2017 году, а вот новая интерпретация знакомой идеи в данный момент занимает первое место в трендах YouTube. Напомним, группа Cream Soda знакома многим по треку «Никаких больше вечеринок», клип на который снял тот же Александр Гудков.