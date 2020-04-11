Победил коронавирус и сел в тюрьму на 30 лет: наказание Харви Вайнштейна планируют ужесточить

Для скандально известного продюсера Харви Вайнштейна все складывается не очень хорошо. Сначала его приговорили к 23 годам тюремного заключения за преступления на сексуальной почве, после оглашения приговора мужчине стало плохо и его отправили в больницу.

Врачи быстро поставили продюсера на ноги и перевели в тюрьму, однако Вайнштейн умудрился подхватить коронавирус! В свои 68 лет Харви сумел победить опасную болезнь и вновь отправился в места не столь отдаленные, однако правосудие продолжает работу над его делом.

Как сообщает издание Deadline, срок тюремного заключения Вайнштейна может увеличиться еще на несколько лет, до 30, с учетом его экстрадиции на Западное побережье. Как сообщила окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джеки Лейси, были получены новые доказательства и найдены новые жертвы сексуального насилия. Так что после увеличения срока продюсер может и не дождаться освобождения из тюрьмы, все-таки ему уже почти 70 лет.