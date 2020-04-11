«Вид обалденный»: Лобода предстала в купальнике цвета фуксия на пляжном фото

Светлана Лобода недавно отпраздновала день рождения старшей дочери. Еве исполнилось девять лет. Также у артистки подрастает вторая наследница Тильда, которой скоро исполнится два года. Наследниц девушка воспитывает сама, так как с гражданским мужем она давно рассталась, а отца младше дочки скрывает от общественности. Примечательно, что в 37 лет артистка обладает идеальной фигурой. Ей завидуют многие женщины, включая таких, как Ксению Собчак, которая признавалась, что поместила фото певицы на холодильник.

В период пандемии коронавируса Лобода самоизолировалась. Хотя обычно она много путешествует. Звезда чаще всего совмещает отдых с детьми и гастроли. Находясь в четырех стенах, артистка призналась, что мечтает вновь увидеть море. Она поделилась архивным фото, на котором позирует на пляже. Светлана в купальнике цвета фуксия с глубоким декольте стоит на коленях на песке. Волосы девушки были растрепанны, а в руках она держала кокос.

Наряд подчеркнул соблазнительные изгибы артистки, а также позволил показать пышную грудь. Поклонники восхитились безупречной фигурой знаменитости. «Какая классная, красотка», «Вид обалденный», «Крутой купальник», «Какая вы невероятная», «Эффектный снимок», «Я бы вас хотел встретить на пляже», «Фигура огонь», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Лобода ежедневно работает над своей фигурой. Она не скрывает, что занимается спортом дома, в гостиницах, перед концертами. Певица не расслабляется даже в самоизоляции.