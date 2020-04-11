«Очень красивая»: выпавшая из окна модель Пунтус вернулась к работе

Выпавшая из окна 21-летняя модель Ксения Пунтус вернулась к работе. В пятницу, 10 апреля, возлюбленная внука Никиты Михалкова, Андрея Бакова, обнародовала в личном профиле в Instagram первый снимок с момента выписки из больницы. Девушка шокировала фолловеров откровенным кадром и состоянием своего тела: Пунтус предстала перед аудиторией в нижнем белье, а ее ноги сплошь были покрыты мелкими синяками, оставшимися как напоминание о произошедшем.

Судя по всему, изменения во внешности Ксению не тревожат. Смелую Пунтус поддержали и комментирующие. Они заявили, что девушка практически не изменилась. «Я — врач, вижу какой путь выздоровления тела, да и души Вы прошли. Берегите себя», «Наше тело это книга, шрамы — главы в ней! Ксюша вы очень красивая и очаровательная!», «Пусть все скорее заживет», «Красивая! Дай Бог вам сил», «Будьте счастливы, ангел», — писали они ей.

Напомним, трагедия с участием Ксении Пунтус произошла в январе 2020 года. По предварительным данным, незадолго до случившегося девушка находилась в квартире Андрея Бакова – молодые люди достаточно давно и тесно общаются. Позже, пока Ксюша лежала в больнице, юноша неоднократно навещал ее и старался всячески скрасить одиночество Пунтус.