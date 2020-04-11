«Прекрасная принцесса»: поклонники рассекретили пылкого ухажера Шишковой

Поклонники 27-летней Алены Шишковой рассекретили нового ухажера модели. О том, что за бывшей возлюбленной Тимати пристально следит некий мужчина, люди узнали в конце марта. В Instagram модель похвасталась романтическим жестом от неизвестного: молодой человек выложил горящими свечами надпись I love you, Alena. Позже Шишковой преподнесли несколько шикарных букетов роз в коробках. Завершилось все альбомами с распечатанными вручную снимками девушки.

Дотошные фолловеры быстро вычислили романтика. Им, по предварительной версии, оказался гражданин Турции Омид Тахмасеби. Юноша активно комментирует последние записи Шишковой в Instagram, а также был неоднократно замечен в тех же местах, где появлялась сама Алена до самоизоляции.

«Прекрасная принцесса», — пишет Шишковой мужчина, а та отвечает ему множеством сердечек.

Сама Шишкова ситуацию пока никак не комментирует, поскольку в принципе достаточно редко высказывается по поводу собственной интимной жизни. Напомним, сейчас Шишкова и Тимати вместе воспитывают общую дочь Алису. Сейчас Алена с Алисой живут у Симоны Юнусовой – матери рэпера.