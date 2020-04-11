«Вранье»: агент Прилучного обвинила Муцениеце в обмане

Агент актера Павла Прилучного обвинила Агату Муцениеце в обмане. Напомним, в пятницу, 10 апреля, артистка и ведущая шоу «Голос. Дети» рассказала, что ее муж вновь напился (по ее словам, он не просыхает уже 10 дней), а затем довел до слез дочь и сына, поднял руку на саму Агату, выбросил в окно ее телефон и потребовал, чтобы все покинули его дом. Обо всем происходящем Муцениеце рассказывала, едва сдерживая слезы.

Позже агент Агаты отмечала, что спустя половину дня актриса пришла в себя и ищет способ связаться с внешним миром. Внесла свою лепту в цельную картину и официальный представитель Павла Прилучного. Журналистам телеканала «Звезда» Екатерина Сычева заявила, что Муцениеце никто не бил.

«Это глупость и вранье», — кратко резюмировала она.

Сейчас Агата по-прежнему не выходит на связь с подписчиками. Люди ждут весточки от любимой знаменитости и пишут ей под последним постом поддерживающие комментарии. «Я верю, что Павел не белый и не пушистый», «Агата, держитесь, пожалуйста!», «Всю ночь переживаю за нее. Как она там?» — писали они.