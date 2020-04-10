«Восстанавливает связь с миром»: агент Муцениеце рассказала о состоянии актрисы

Агент пострадавшей от Павла Прилучного Агаты Муцениеце отчиталась о состоянии актрисы. Напомним, 10 апреля воспитывающая двоих детей от Павла Агата внезапно огорошила подписчиков, заявив, что ее супруг набросился на нее с кулаками, будучи не вполне трезвым. Помимо прочего, глава семейства довел до слез детей и требовал, чтобы все покинули его дом. Муцениеце осталась без телефона: гаджет Прилучный разбил, выбросив в окно.

Сейчас Агата не выходит на связь с аудиторией вот уже более 20 часов. Поспешила внести ясность в ситуацию официальный представитель Муцениеце Мариам Андреевская. Она рассказала, что актриса пришла в себя и ищет возможность вернуть себе доступ к социальным сетям.

«Пока Агата восстанавливает связь с миром. Она просила передать всем , что она дома. Все хорошо», — написала она.

Кроме того, нашлись свидетели разборок четы. Журналистам очевидцы поведали, что незадолго до конфликта Муцениеце вела прямой эфир вместе с другом. Это не понравилось Прилучному: тот подошел к жене и начал материться. Когда Агата попыталась объяснить молодому человеку, что общалась с фолловерами, Павел и вовсе обматерил ее.