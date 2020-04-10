«Пика-пика-Пикачуу»: Рудковская с семьей примерила маски покемонов

С каждым днем в самоизоляции музыкальный продюсер Яна Рудковская придумывает все новые развлечения, чтобы скрасить будни не только своей семьи, но и поделиться хорошим настроением со своими подписчиками в социальной сети «Инстаграм». На этот раз светская львица вместе с сыном Сашей и супругом Евгением Плющенко записали забавное видео, на котором предстали перед камерой в ухаживающих масках покемона Пикачу.

«Пика-пика-Пикачуу» — озвучивает мультяшного героя маленький наследник Плющенко. За ним клич покемона подхватывают мама с папой.

Оказывается, это японские поклонники семьи Рудковской и Плющенко прислали своим кумирам маски для лица. Так звездное семейство решило привлечь внимание подписчиков, что главное сейчас – оставаться дома.

А накануне Рудковская поделилась смешным видео, на котором Плющенко-младший резвится с питомицей Фифой. Мальчик без устали бегает по кругу за собакой, пытаясь ее догнать. В конце концов любимица семьи сдается и разрешает заключить себя в объятия.