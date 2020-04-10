Семенович призналась, что принимает ванну с содой после каждого выхода на улицу

Певица Анна Семенович подразнила своих поклонников видео из ванной. На свежем ролике артистки в Instagram запечатлено, как она лежит в воде, показав обнаженные плечи и немного груди. Однако поводом для такой откровенной съемки стали меры предосторожности во время эпидемии коронавируса. Пока другие звезды призывают тщательно мыть руки, Семенович практикует более категоричные вещи.

«После каждого выхода на улицу прихожу домой и делаю полную дезинфекцию! Набираю ванну с солью, добавляю соду и много мыла, на всякий случай!» — написала она под роликом.

Некоторые подписчики певицы прокомментировали, что стали чаще топить баню в это неспокойное время.

«Да, я тоже, если выхожу, обязательно в душ и обувь с хлоркой мою!» — отметилась в комментариях актриса Янина Студилина.

А вы тоже так тщательно намываетесь во время самоизоляции?