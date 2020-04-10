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«Самая нежная»: Михалкову в белой сорочке сравнили с ангелом

В скором времени экс-участница «Уральских пельменей» выпустит книгу-автобиографию.

«Самая нежная»: Михалкову в белой сорочке сравнили с ангелом
Юлия Михалкова/Фото: https://www.instagram.com/p/B4KZinSI6Bk/

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова предстала перед поклонниками в необычном образе. В преддверии выхода новой автобиографичной книги «Не говори мужчинам нет» актриса комедийного жанра решила немного изменить привычному амплуа роковой красавицы и примерила на себя белую сорочку. Чтобы дополнить образ паиньки, Михалкова собрала длинные волосы в косичку-колосок, а чтобы привлечь внимание мужской аудитории, кокетливо приспустила белоснежную лямку с загорелого плеча.

Многие фолловеры тут же признались — после такого снимка они и думать забыли о выходе книги. «Какая вы…интересная, Юля», «Самая нежная», «Загадочная дама», «Необъятная нежность», «Вы очень похожи на ангела, мы вас не сразу узнали», «Красавица писаная!» — завалили Михалкову комплиментами.

Отметим, что Михалкова достаточно часто примеряет на себя откровенные наряды. Так, на многих снимках Юлия предпочитает яркий макияж, нарядные платья и акцент на ноги или плечи. Снимки в домашнем или в более сдержанном стиле для артистки редкость.

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