«Нормальная баба»: блогер НеБожена охарактеризовала Седокову, Лопыреву и других звезд

Все больший интерес в Сети вызывают блоги в мессенджере «Телеграм». Многие из каналов даже составляют настоящую конкуренцию официальным СМИ, и, по прогнозам экспертов, эта тенденция продолжит усиливаться. Читают телеграм-блогеров не только простые люди, но и звезды. Тем более, про знаменитостей там целые каналы.

Один из таких – НеБожена – светский хроникер, регулярно упоминающий фамилии представителей отечественного бомонда. В интервью порталу Teleprogramma.pro автор канала признался – реакция от звезд, которым достается от НеБожены, обычно не заставляет себя ждать. И по ней блогер составила свое мнение о тех или иных светских львицах.

«Оксана Лаврентьева и Ксения Шипилова оказались очень адекватными. Вообще, приятно ошибаться в людях. Лопырева, наоборот, очень закомплексованная и высокомерная. Анечка Седокова — расслабленная и самоироничная. Нормальная баба», — охарактеризовала селебрити НеБожена.

Кстати, сама Божена Рынска, журналистка и светский обозреватель, тоже регулярно обнародует свою реакцию на канал «НеБожена». Вдова Игоря Малашенко уверена, что под ее именем пишет медиаменеджер Кристина Потупчик, и периодически приходит в бешенство от публикаций.