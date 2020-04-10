Тимурыч и Тимуровна: Тимати снял милое видео с детьми

Рэпер запечатлел сына и дочку, чтобы выяснить, похожи они между собой или нет.

Отец двоих детей, знаменитый рэп-исполнитель и продюсер Тимур Юнусов регулярно публикует снимки сына и дочки. В новой публикации артист запечатлел обоих наследников: на видео малыш Ратмир и дочурка Алиса лежат рядышком на полу и беседуют с папой:

«Он Тимурыч, я Тимуровна», — произносит Алиса. Папа уточняет: «Похожи?»

Милашка Алиса отвечает, что похожи, и нежно целует в пухлую щечку братика. Слышно, как растроганный отец начинает смеяться. Подписчики решили продолжить в комментариях, на кого же больше похожи детки, и по обыкновению поделились на два лагеря: одни утверждают, что малыши – папина копия, другие – что наследники пошли в своих мам.

«Похожи конечно! И оба на папу», «Алиса на маму похожа», «Похожи , очень похожи . Очень красивые дети», «Какие они классные!!!!», «Есть что то от папы конечно — но все таки они мамины детки, каждая в свою», «Ну какой же он, лапочка у вас, копия с сестренкой, да и с папой тоже», — написали восторженные поклонники.

Напомним, Тимати воспитывает 6-летнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и 5-месячного сына Ратмира от Анастасии Решетовой, с которой проживает в гражданском браке.