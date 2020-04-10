«Очень люблю детей»: Елка призналась, что задумывалась об усыновлении ребенка

37-летняя певица Елка рассказала о желании усыновить ребенка из детского дома. Артистка тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Многих интересует, есть ли у знаменитости мужчина и планирует ли она стать матерью в ближайшее время. Регине Тодоренко Елка призналась, что завести ребенка она до сих пор не созрела, несмотря на то, что женщины в 37 лет многими врачами считаются старородящими.

«Можно я пока на первом шаге (на котах) потопчусь, с вашего позволения? У меня ни разу в жизни не возникало острого желания родить ребенка. Общаюсь с друзьями, у которых есть дети. Я очень их люблю, но… Я очень инфантильна внутри: мне очень классно, когда есть ребенок, с которым можно поиграть, а потом: «Я поиграла? Пока!» — со смехом рассказала она.

Елка также поведала, что не рассматривает деторождение в контексте «появления ребенка для себя». Для нее важно, чтобы появившийся груз ответственности она могла бы ровно пополам разделить с кем-то.

«Если я вот это чудо взвалю, то это со мной кто-то прямо НОРМАЛЬНО разделит!! Прямо поровну!! Вплоть до того, чтобы грудь у нас с этим человеком одинаково отвисла», — решительно заявила она.

Недавно певица посетила детские дома. Встреча с сиротами дала артистке важное понимание — завести ребенка никогда не бывает поздно. В случае, если она так и не решится родить своего малыша, то готова усыновить или удочерить воспитанника социального учреждения.

«Для меня все дети одинаковые — все чуть-чуть свои и чуть-чуть не свои. Я очень люблю детей. Если вдруг я пойму, что хочу ребенка, то пойду и возьму его в детдоме. Да, мои часики для кого-то тикают очень громко, и это факт. Когда ко мне в комментариях приходят люди с вопросом, а не пора ли мне уже родить, я им отвечаю: заглядывайте ко мне домой, чтобы разделить эту радость материнства», — резюмировала она.