«Главное — не сорваться с катушек»: Лещенко объяснил, как пандемия повлияла на светскую жизнь звезд

Пандемия коронавируса унесла тысячи жизней и держит в страхе миллионы людей. В их числе и звезды шоу-бизнеса. Многие поспешили самоизолироваться до официального введения режима, кому-то не повезло, и болезнь проникла в организм. Принц Уэльский, певица Пинк, премьер-министр Борис Джонсом, певец Лев Лещенко и почти одновременно с ним Стас Михайлов — все эти знаменитости перенесли CoViD-19. Причем, у некоторых он протекает бессимптомно.

Страх и неизвестность сбросили сейчас с людей маски. И отечественные селебрити заговорили о простых человеческих радостях. Многие уверены: жизнь уже не будет прежней. Лев Лещенко рассказал в интервью на радио «Комсомольская правда», что для многих его коллег «удовольствие и благополучие ушли на второй план».

«Пена, гламур, глянец, которые существуют, не интересуют уже самих исполнителей», — пояснил артист. И добавил: «Главное в этот момент — не сорваться с катушек и не озлобиться».

Сам 78-летний Лещенко перенес двустороннее воспаление легких. Его лечили на протяжении двух недель в больнице Коммунарки, куда артист был доставлен в плохом состоянии. Сейчас певец восстанавливается после болезни в домашних стенах и призывает всех беречь себя.