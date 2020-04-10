Безрукова вспомнила, какие домашние игры предпочитала в детстве

Актриса отметила, что сейчас люди больше заняты развлекательными программами в Интернете.

Известная актриса, бывшая жена Сергея Безрукова написала в своем Instagram, что скучает по прошлому. Ирина отметила, что в наше время, особенно в условиях карантина, в ход в основном идут онлайн-игры и мероприятия. Звезда считает, что это хорошо, но она очень грустит по былым временам, когда люди собирались за настольными играми: лото, домино, шашки, шахматы.

«Мы с сестрой, кстати, например очень любили играть в шашки. Особенно в совершенно хулиганскую игру — «Чапаева» . Это когда в ряд выстраиваются шашки, а потом выбиваются пальцем», — вспоминает актриса.

Также Ирина Безрукова припомнила бумажных кукол, в которых они предпочитали больше всего играть с подругами. Для этого специально покупались модные журналы, на страницах которых можно было найти куклу и одежду к ней. Иногда кукол приходилось рисовать и самим, потому что денег на глянец не хватало.

«Вы ностальгируете по каким-то играм из детства?» — спрашивает Ирина у подписчиков.

Среди поклонников пост нашел большой резонанс. В комментариях люди стали вспоминать детство и игры, в которые играли раньше. Кто-то отметил, что на карантине самое время их вспомнить, а кто-то написал, что уже давно играет в шашки, чтобы разнообразить пребывание дома.